Miliony "od Morawieckiego" dla piłkarzy. Burza po tekście WP. "To strzał w stopę"

Sytuacja jest o tyle intrygująca, że informacja o obietnicy premiera złożonej piłkarzom wywołała bardzo krytyczne opinie nawet w samym obozie władzy. Niektórzy politycy PiS zwracają uwagę w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami, że jeśli premier Morawiecki z pieniędzy podatników - w czasach drożyzny i zapowiadanych cięć wydatków publicznych - przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych dla piłkarzy tylko za to, że wyszli z grupy, to będzie to "strzał w stopę".