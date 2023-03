Leszek Miller mówi koniec. To "polityczna emerytura"

Leszek Miller o najbliższych wyborach

Polityk odniósł się także do zbliżających się wyborów parlamentarnych. - Prawdopodobnie takiego zjednoczenia opozycji, o którym myślimy, nie będzie. Ale można myśleć o innym zjednoczeniu. Skoro nie można stworzyć jednej listy kandydatów do Sejmu, to stwórzmy jedną listę wyborców, którzy będą głosować na tego polityka i tę partię, która ma największe szanse wygrać z PiS-em - wyjaśnił Miller.