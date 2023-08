Legionella sieje spustoszenie. "To już bardzo poważna sytuacja"

"To już bardzo poważna sytuacja"

I dodaje, że w Polsce zdarzają się ogniska legionelli, zdarzały się infekcje. - Ale do tej pory nie były one rozwinięte w takim stopniu, jaki mamy w tym momencie. Teraz ponad 70 osób jest zakażonych, kilka osób zmarło. To już bardzo poważna sytuacja - mówi.