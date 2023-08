Legionella. "Choroba legionistów" w Rzeszowie. Jedna osoba zmarła

Z powodu coraz większej liczby osób hospitalizowanych z powodu Legionelozy, kroki podjęły również rzeszowskie władze. Jak przekazał Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, powołano sztab kryzysowy, podjęto szereg działań prewencyjnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwiększyło dawki środków używanych do dezynfekcji wody (m.in. chloru, światła UV, ozonu). - Do tego spółka MPEC, w porozumieniu z zarządcami budynków, sprawdza, czy na pewno wszystkie procedury odnośnie do cyrkulacji wody i jej temperatury są spełnione - przekazał Gubernat.