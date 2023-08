Kolejna ofiara Legionelli. Prof. Simon wyjaśnia, dla kogo jest śmiertelna

"To nie jest jednak tak, że to się może szerzyć w skali masowej"

Czy problem może rozszerzyć się inne części Polski? Prof. Simon mówi wprost: "Nie, to brednie". - To lokalne ognisko, gdzie ludzie mieli kilka kontaktów. Nie wiem, gdzie doszło do zakażenia, ale mogło to być np. sanatorium, szpital, urząd. Tam, gdzie była zainfekowana sieć. To nie jest jednak tak, że to się może szerzyć w skali masowej - podkreśla ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.