Lech Wałęsa ostro o kandydatach na prezydenta. "Po cholerę mi go popierać"

Lech Wałęsa zabrał głos na temat kandydatów na prezydenta. Wskazał, na kogo zagłosowałby w wyborach. Odniósł się do sytuacji, gdy poparł Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Lech Wałęsa skrytykował PO (East News)

"Stawiałem na Kosiniaka-Kamysza. Ale co on zrobił? Ja mu podaję koło ratunkowe, bo widzę, że nie wejdzie do parlamentu. Narażam się Platformie… a on mi w nos. W tym stanie rzeczy, jakbym miał wybrać, to stawiam na Waldemara Pawlaka" - powiedział w wywiadzie dla "Faktu" Lech Wałęsa, pytany, jaki jest jego typ w wyborach prezydenckich.

Były prezydent stwierdził, że Kosiniak-Kamysz nie zrozumiał jego intencji. "To po cholerę mi go popierać. Ja mu rzucam koło – a on mnie bije" - dodał. Przyznał jednak, że lepiej na niego niż na Kaczyńskiego.

"Mniejsze zło. Ale to nie jest to, czego bym chciał. Kiedyś dojdziecie do tych samych wniosków. Tylko że ja już się tego nie doczekam" - mówił.

Mówił także o Platformie Obywatelskiej... z obezwładniającą szczerością. "Ja im mówię: Jak się przyznacie, gdzie i w którym miejscu popełniliście błędy, to naród to zrozumie i was poprze. A oni mówią, że ja ich atakuję. No, wariaci" - podsumował. Odniósł się w ten sposób do komentarzy po jego wystąpieniu na konwencji KO. Byłemu prezydentowi zarzucono, że publicznie ostro skrytykował opozycję.

