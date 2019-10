Wybory parlamentarne 2019. Lech Wałęsa kłopotem KO. Grzegorz Schetyna zaprosił b. prezydenta, sztab i partia się odcina

Wybory parlamentarne 2019. To Grzegorz Schetyna i jego najbliższe otoczenie zdecydowało o zaproszeniu na konwencję Koalicji Obywatelskiej Lecha Wałęsy. Jak wynika z naszych informacji, szef sztabu wyborczego KO Krzysztof Brejza nie miał z tym nic wspólnego. Rozmówca z PO: – W czasie przemówienia Lecha niektórzy z naszych zaczęli chować się na tyły sali.

"Daliście się wciągnąć na pole niewygodne. Specjalnie was wciągnęli! Daliście się władować. Nie tak się zwycięża. Naród was tak odbiera, jak odbiera, bo mnie nie słuchacie!" – grzmiał Wałęsa (więcej TUTAJ). Jak dodawał później: "Nawet jeśli dziś wygracie, to tylko po to, by jutro przegrać".