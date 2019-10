Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Wałęsa dla WP: prosiłem ojca, ale nie posłuchał

Wybory parlamentarne. - Na wszystko jest czas i miejsce. To nie był moment na takie słowa - mówi Wirtualnej Polsce Jarosław Wałęsa o kontrowersyjnym wystąpieniu ojca na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej.

- Na wszystko jest czas i miejsce. To nie był moment na takie słowa. Mój ojciec ma takie opinie na temat przeszłości, inni mają odmienne, ale to nie był dobry moment na udowadnianie tego, kto miał rację, a kto nie. To nie ten czas - podkreśla polityk KO.

Podkreśla, że on sam takich słów nie używa, także wobec oponentów politycznych. - Stąd nie uważam, żebym to ja miał przepraszać. To nie moja rola - stwierdza Jarosław Wałęsa w rozmowie z WP.

Lech Wałęsa. "Skrajnie praktyczna osoba"

Lech Wałęsa o "zdrajcy"

Lech Wałęsa na konwencji. "Marna wypowiedź"

Pytany, czy było błędem, odpowiedział: "Nie. Wszyscy wiedzą - na tym polega urok Wałęsy - że mówi to, co chce, czasem przesadzi. Nie sądzę, by to zdarzenie miało większy wpływ na kampanię". Siemoniak skomentował również poniedziałkowy wpis Wałęsy. - Zawsze mówił po swojemu - to, co chce. Dlatego jest zapraszany na całym świecie, bo jest nieprzewidywalny. To po prostu Wałęsa. Pamiętajmy, jakim atakom, niesprawiedliwej presji jest poddawany. To niełatwe dla osoby, która poświęciła Polsce życie - wskazał.