Wybory parlamentarne 2019. Lech Wałęsa po niedzielnym wystąpieniu. "Nie posłucham Was"

Wybory parlamentarne 2019. "Nawet jeśli dziś wygracie to tylko po to, by jutro przegrać" - ostrzega były prezydent Lech Wałęsa. Tak reaguje na krytykę jego słów z weekendowej konwencji Koalicji Obywatelskiej.

"Najwięksi politycy światowi i polscy z Ojcem świętym i Prymasem Polski namawiali mnie podobnie jak Wy dziś. Musiałem nie posłuchać i teraz Was nie posłucham. Robiłem i postępowałem po swojemu i tak będzie. Nawet jeśli dziś wygracie to tylko po to, by jutro przegrać. Wy chcecie wygrywać a ja by rozwiązywać problemy" - dodał były prezydent, odnosząc się we wpisie na Facebooku do słów krytyki, także ze strony polityków opozycji.