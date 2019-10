Wybory parlamentarne 2019. Lech Wałęsa zaskoczył na konwencji KO. Stanisław Karczewski ma apel

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich słowami o Kornelu Morawieckim na konwencji KO. Jest reakcja Stanisława Karczewskiego, który apeluje do byłego prezydenta.

- Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić, a co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku, stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Taka jest prawda - mówił Wałęsa.