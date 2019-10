Joachim Brudziński o Lechu Wałęsie: to jest strzał w środek samej głowy

To jest strzał nie w stopę ani w kolano, ale w środek samej głowy - tak europoseł Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego PiS, odniósł się do wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent podczas konwencji PO nazwał zmarłego w ubiegłym tygodniu Kornela Morawieckiego "zdrajcą".

- To rzeczywiście niesamowite poświęcenie, że przestaje być szefem tydzień przed wyborami - kpił Brudziński. - To nie jest żadna ważna z politycznego punktu widzenia decyzja. Nadal zostaje wiceprzewodniczącym partii, szefem PO na Pomorzu, którego mieszkańców w sposób tak brutalny, wulgarny i grubiański obrażał - dodał.

Pytany o to, dlaczego nie ma reakcji władz PO-KO w tej sprawie odparł, że "jest to sytuacja, którą opisał Neumann" w nagranej rok temu rozmowie.- Dopóki jesteś w PO, to jesteś broniony jak niepodległość. To samo robią w stosunku do Neumanna, więc żadnej reakcji Schetyny czy Kidawy-Błońskiej bym się nie spodziewał - stwierdził. - Ta rozmowa przypomina rozmowy klanów z mafii sycylijskiej, ale taką mamy opozycję - dodał.