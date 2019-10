Sławomir Neumann i kolejne taśmy. Były działacz PO: "rozmawia nie jak polityk tylko jak mafioso"

Sławomir Neumann został nagrany podczas rozmowy z byłym działaczem PO w Tczewie. Teraz zdradza kulisy współpracy z byłym już szefem klubu PO-KO. - Rozmawia nie jak polityk tylko jak mafioso - mówi mężczyzna.

– To są, k****a, trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku****cy i zęby go bolą, ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę, k*a, wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym, że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one są ch*, one są ważne, ale to jest ch****, mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas, k****a, i PiS rządzi drugą kadencję - mówił były już szef klubu PO-KO.

– Kampania ogólnopolska, to będzie kampania PiS-u i zjednoczonej opozycji, k****a. Będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum i będziemy mówić wszystkim: nie głosujcie na jakieś małe g****a - dodał Neumann.