Na taśmach ze Sławomirem Neumannem padło nazwisko jej męża. Magdalena Adamowicz komentuje

"Paweł Adamowicz ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach" - powiedział Sławomir Neumann. Nagranie jego wypowiedzi ujawniło TVP Info. - Podobne wypowiedzi padały również w mediach, były elementem gry wyborczej - powiedziała WP Magdalena Adamowicz.

TVP Info opublikowało nagranie, na którym słychać, jak Sławomir Neumann mówił, że zarzuty wobec ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mogą okazać się problemem: "Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach". Co na to żona zmarłego prezydenta Gdańska, która dostała się do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej?