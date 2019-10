Wybory parlamentarne 2019. TVP uderza w szefa klubu PO. "Taśmy Sławomira Neumanna"

Wybory parlamentarne coraz bliżej, a w walce o głosy wyborców pojawiają się nowe taśmy. TVP Info publikuje nagrania rozmów szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna, zarzucając mu "brudną grę polityczną".

"Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k.. bronił jak niepodległości”, „w Tczewie są same p...., rzygam Tczewem”, „ KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka” - mówi szef klubu PO-KO Sławomir Neumann w nagraniach opublikowanych przez TVP Info.

Podczas spotkania Sławomir Neumann miał przygotowywać się z lokalnymi działaczami z Tczewa do układania list kandydatów w wyborach samorządowych. - Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p..., naprawdę - miał mówić Neumann.

- Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k... Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k..., jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem - słychać na nagraniu.

Taśmy Neumanna. "KOD jest niczym, to żadna siła"

Na spotkaniu omawiana jest także sprawa współpracy z Komitetem Obrony Demokracji. - Nie ma KOD-u, KOD jest niczym. (…) Ci ludzie z tego KOD-u, bez organizacji, są niczym. Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym. (...) na końcu - patrz, kto jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda - słychać na taśmach.