Sławomir Neumann rezygnuje z funkcji szefa klubu PO-KO - podaje PAP. Ma to związek z taśmami opublikowanymi przez TVP Info.

W piątek TVP Info opublikowało nagranie z spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa z 2017 r. "Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k.. bronił jak niepodległości", "w Tczewie są same p...., rzygam Tczewem", "KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka" - to tylko niektóre z nagranych wypowiedzi szefa klubu PO-KO.