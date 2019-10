Wybory parlamentarne 2019. Sławomir Neumann dla WP: w PiS musi się palić. "Przepraszam KOD"

W PiS musi być pożar w związku z kryzysem w służbie zdrowia, skoro sięgają w brudnej kampanii do nielegalnych nagrań - mówi Wirtualnej Polsce szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, komentując taśmy opublikowane przez TVP Info. Neumann przeprasza też członków KOD za sformułowania, które padły.

Opublikowane przez TVP Info nagranie to część zapisu spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa z 2017 r. "Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k.. bronił jak niepodległości” - słychać na nagraniach szefa klubu PO-KO. Neumann mówi też m.in. o przekonaniu, że akty oskarżenia wobec polityków i samorządowców związanych z Platformą nie zaszkodzą partii. Ocenia również, że Komitet Obrony Demokracji to "żadna siła".

- To nielegalne nagrania prywatnego spotkania sprzed dwóch lat. Słychać na nich przede wszystkim, że PiS zaczyna wykorzystywać służby w walce z opozycją, a teraz okazuje się, że to był początek - mówi WP Sławomir Neumann, szef klubu PO-KO.

- Jeśli poczuli się obrażeni, to przepraszam - mówi, oceniając, że słowa sprzed dwóch lat nie powinny wpłynąć na zaufanie do KO ze strony ruchów obywatelskich - przekonuje.

"Taśmy Sławomira Neumanna". Skąd nagrania?

Wiem, kto to nagrywał. To człowiek, który chciał startować na prezydenta Tczewa, a teraz nie jest już członkiem PO. To widać jakaś próba odreagowania - mówi WP Neumann.

Nawiązał również do wulgaryzmów, które padają na nagraniu. - To, że klnę to moja wada. Staram się z tym walczyć - stwierdza, jeszcze raz podkreślając, że było to "małe, prywatne spotkanie".