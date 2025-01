Przyłożył 15‑latkowi w autobusie pistolet do głowy. Spytał, czy się boi

Do incydentu doszło 3 stycznia, gdy 15-letni mieszkaniec powiatu wielickiego wracał autobusem z Niepołomic.

W pojeździe znajdowało się tylko dwóch pasażerów i kierowca. W pewnym momencie 22-latek podszedł do nastolatka, wyciągnął pistolet gazowy i przyłożył go do jego głowy, pytając, czy się boi. Następnie schował broń i opuścił autobus.