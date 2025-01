Głośne zabójstwa sprzed lat. Ruszają procesy

"Był to odwet tzw. grupy grochowskiej za zastrzelenie kilka tygodni wcześniej pod siłownią na Tarchominie jednego ze swoich członków. Śmierć wtedy poniósł bliski kolega zatrzymanych" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Kolejna sprawa dotyczy morderstwa niemieckich emerytów w maju 2012 r. na Siekierkach. Akt oskarżenia trafił do sądu w październiku 2024 r. Zdzisławowi W. zarzucono zabójstwo przy użyciu pistoletu kaliber 6,35 mm. Ofiarami byli Silke G. i Peter H., podróżujący po Europie emeryci.

63-letnia Silke G. zginęła od czterech strzałów w głowę i w klatkę piersiową. 62-letni Peter H. został postrzelony raz, w głowę. Potem zabójca zadał mu ranę ciętą szyi. Peter H. trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Śledczy zabezpieczyli wiele dowodów, w tym rękawiczkę z DNA Zdzisława W. Mężczyzna, wielokrotnie karany, nie przyznaje się do winy. Proces rozpocznie się 22 stycznia. Sprawa była monitorowana przez prokuratorów i funkcjonariuszy Archiwum X, co doprowadziło do ustalenia sprawcy.