Nagle na ekspresówce pojawił się łoś. Jedna osoba w szpitalu

Minionej nocy, około godziny 1.00, na trasie ekspresowej S17 w Rykach doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Na jezdnię wtargnął łoś, co doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.