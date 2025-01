Przedwiośnie w środku zimy. Antycyklon Beate namiesza w pogodzie

Antycyklon Beate, który obecnie znajduje się nad Europą, przynosi do Polski nietypową jak na styczeń pogodę. Przez najbliższe dni będziemy aura będzie przypominać raczej przedwiośnie niż środek zimy .

W najbliższych dniach śnieg będzie topniał z powodu wysokich temperatur, które zadomowią się w Polsce na dłużej. Mimo że wkraczamy w najchłodniejszy okres roku, nie przewiduje się tęgich mrozów. Nocne przymrozki będą lokalne, z temperaturami do -3/-5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą 4-7 kresek powyżej zera, a w niektóre dni nawet 9-10 stopni .

Średnie dobowe wartości wahać się mają w przedziale ok. 2-6 stopni Celsjusza, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z termicznym przedwiośniem.