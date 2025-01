Usłyszeli huk. Eksplozja w elektrociepłowni w Tarnowie

W nocy mieszkańcy Tarnowa usłyszeli huk, a niebo się na chwilę rozświetliło. Okazało się, że doszło do eksplozji na terenie elektrociepłowni.

Jak przekazała TVN24 rzecznika Grupy Azoty Monika Darnobyt, doszło do wybuchu w systemie pyłowym młyna na jednym z kotłów.

- W wyniku zdarzenia nie doszło do żadnych emisji, nikt też nie ucierpiał - zaznaczyła. Dodała, że jedyne, co wynika z incydentu to konieczność "ponownego zamontowania klap systemu antyeksplozyjnego".