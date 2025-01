"Usłyszałam huk". Wielki problem po katastrofie w centrum Lublina

Stoły i krzesła przysypane gruzem, a w ścianie wielka dziura. W mieszkaniu na piętrze widać jeszcze stojącą szafę. Pod balkonem z małą biało-czerwoną flagą, gruba rysa w ścianie aż do ziemi. Tak wyglądała w sobotę rano kamienica przy ul. Bernardyńskiej 10 w centrum Lublina. Budynek zaczął się osuwać w nocy z piątku na sobotę. Mieszkańcy zaalarmowali służby ratunkowe o pękających ścianach i sami uciekli z domów.

To właśnie przez awarię wodociągu prawdopodobnie doszło do katastrofy. Strażacy informowali wcześniej, że w piwnicy budynku doszło do wycieku wody z instalacji.