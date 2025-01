Libacja w wojsku na granicy. Żołnierz w szpitalu

O godz. 7 miał pobrać broń i rozpocząć służbę na granicy. Stracił jednak przytomność i wezwano pomoc. Żołnierz trafił do szpitala w Hajnówce. Według źródeł portalu z placówki medycznej, mężczyzna musiał uczestniczyć w "ostrej grupowej popijawie", gdyż miał prawie 4 promile alkoholu we krwi i stan zagrażał jego życiu.

- Tej nocy stwierdzono, że jeden szeregowy jest nieprzytomny i trafił do szpitala w Hajnówce. Lekarze stwierdzili u niego zawartość alkoholu we krwi, ale nie wiem, jaka to była wielkość. Żołnierz ten został zrotowany do jednostki macierzystej i wszczęto procedurę wydalenia go ze służby. Nie ma pobłażania dla picia alkoholu na terenie wojskowym - podkreślił ppłk Kamil Dołęzka. Przekonuje też, że wojskowy tego dnia nie miał pełnić służby i nie pobrał broni.