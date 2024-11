Biesiada przy alkoholu zakończona pobiciem. Dwie osoby zatrzymane

Jak ustalili radzyńscy kryminalni, feralnego dnia w domu 49-latka odbywała się impreza, podczas której grupa osób spożywała alkohol. W trakcie zabawy doszło do sprzeczki pomiędzy uczestnikami. W jej wyniku 34-letni mężczyzna oraz 41-letnia kobieta bili i kopali swojego kompana. W wyniku tego mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała.

Poszkodowany 49-latek został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Policjanci, prowadząc czynności w tej sprawie, jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców, którzy trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.