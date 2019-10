Lech Wałęsa jednak zagłosuje na PO? Wyjaśnia, dlaczego zmieniał zdanie

"Poparłem i popieram PO" - napisał Lech Wałęsa. Były prezydent jeszcze niedawno deklarował, że wesprze PSL. Teraz wyjaśnia, dlaczego się wahał i ostro krytykował opozycję na konwencji KO.

"Proszę publicznie PO o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO" - napisał we wtorek na Facebooku Lech Wałęsa. Były prezydent wsparł PSL i wyjaśnił, że nie chce dopuścić do tego, by tak "zdolny" polityk jak Władysław Kosiniak-Kamysz i jego ludzie z PSL nie weszli do parlamentu.