Lawinowy wzrost zachorowań na krztusiec. Zakażony burmistrz Pragi

Na początku stycznia w Czechach odnotowano 28 przypadków krztuśca, jednak w ostatnim tygodniu ich liczba wzrosła do 3084. To najwyższy odsetek zakażeń od 1963 roku. Wśród zarażonych jest prezydent Pragi, 80-letni Bohuslav Svoboda, który jest również posłem do parlamentu i ginekologiem.