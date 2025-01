Kwota robi wrażenie. Ujawnili wysokość emerytury Angeli Merker

Angela Merkel, pierwsza kobieta na czele niemieckiego rządu, od trzech lat jest na emeryturze. Niemcami rządziła przez 16 lat i 16 dni, co oznacza, że prawie pobiła rekord. Jedynie Helmut Kohl był kanclerzem dłużej niż ona (16 lat i 26 dni).

Niemiecki branżowy dwumiesięcznik Bussines Punk ujawnił wysokość emerytury Merkel. Była kanclerz Niemiec otrzymuje co miesiąc 15 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu ponad 64 tysiące złotych .

Jak tłumaczy gazeta, to efekt jej wieloletniej pracy w Bundestagu jako ministra federalnego i kanclerza. Po 31 latach pracy w niemieckim parlamencie Merkel osiągnęła maksymalną wysokość emerytury .

Merkel cieszy się jeszcze kilkoma innymi przywilejami. Zgodnie z długoletnią praktyką państwową, jako była kanclerz ma do dyspozycji biuro, które może być wykorzystywane do działalności prywatnej, wraz z podległym jej kierownikiem. Do tego dwóch asystentów, maszynistkę i kerowcę.