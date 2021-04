Kwiecień będzie przełomowy w walce z COVID-19? "Zaszczepią się miliony Polaków"

- Widzimy, że zleceń jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach. Także do tych wyników, które otrzymywaliśmy w czasie świąt, tak bardzo optymistycznych, jednak należy podchodzić z wielką ostrożnością - odparł.

Jego zdaniem dopiero po wynikach podanych w środę i w czwartek będzie można ocenić, na jakim etapie pandemii jesteśmy oraz na ile Polacy przestrzegali obostrzeń w święta. - Za bardzo bym się do tych wyników dziennych z okolicy świąt nie przywiązywał - dodał.

Kwiecień przełomowym miesiącem?

Kraska został również dopytany, czy kwiecień może być w Polsce "przełomowym miesiącem", jeżeli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19. - Rzeczywiście te liczby dawek, które są deklarowane przez firmy farmaceutyczne w kwietniu, wskazują na to, że będzie to już właściwie szczepienie milionów Polaków w ciągu jednego miesiąca - powiedział wiceminister.

Przypomniał też, że w poniedziałek do Polski trafiło ponad 870 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer, a w najbliższych dniach spodziewana jest dostawa 170 tys. dawek firmy AstraZenca. Według Kraski takie tempo dostaw w kolejnych tygodniach powinno się utrzymać, a w samym kwietniu do Polski łącznie może trafić nawet ok. 7 mln nowych dawek szczepionek.