Ksiądz ze Śląska aresztowany. Jest podejrzany o pedofilię

Policja zatrzymała księdza z gminy Pawonków (woj. śląskie). Duchowny jest podejrzany o pedofilię. W związku z zarzutami na trzy miesiące trafił do aresztu.

Ksiądz Waldemar C. usłyszał zarzut popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym. Dotyczy on między innymi dopuszczenia się "innych czynności seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia" i wykorzystania do tego swojej pozycji wobec podopiecznych.