Kryzys na granicy. Minister Czarnek przestrzega migrantów

- To skandal, to handel waszym życiem i nie można dopuścić do tego na większą skalę - mówił Przemysław Czarnek. Polityk podkreślił, że działania ze strony Białorusi to "handel ludźmi" i należy przed tym ustrzec obywateli państw Bliskiego Wschodu. Minister edukacji i nauki mówił też o podwyżkach dla nauczycieli.