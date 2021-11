Migranci przy polskiej granicy. Tusk apeluje do rządu i proponuje rozwiązanie

- Jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się dzisiaj i co będzie się działo w najbliższych godzinach na polskiej granicy. Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, to jest to ten moment, kiedy władza powinna natychmiast zacząć rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, z opozycją - stwierdził były premier.