Abp Jędraszewski o osobach sprzeciwiających się zakazowi aborcji: "Zwolennicy cywilizacji śmierci"

Abp Marek Jędraszewski w liście pasterskim na Wielki Post, który w sobotę był czytany we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej, odniósł się m.in. do protestów przeciwko zakazowi aborcji w Polsce.

"Próbując zrozumieć genezę również tego, co od jakiegoś czasu dokonuje się na ulicach naszych miast, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że jesteśmy świadkami wielkiego starcia o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym - i to w skali globalnej" - napisał w liście cytowanym przez "Gazetę Krakowską" abp Jędraszewski. I stwierdził, że w centrum tego "starcia" znajduje się "życie dziecka nienarodzonego".

Abp Jędraszewski: "Zwolennicy śmierci"

"W tym kontekście św. Jan Paweł II Wielki mówił o zmaganiu się cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Jakże przejmujące i smutne jest to, że u niektórych ludzi już sam widok plakatu przedstawiającego dziecko w łonie matki wywołuje złość, agresję i chęć niszczenia" - napisał Jędraszewski. Odniósł się w ten sposób do banerów antyaborcyjnych, które rozwieszone zostały w całej Polsce. A osoby, które sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce, nazwał "zwolennikami cywilizacji śmierci, którzy "częstokroć przedstawiają nienarodzone jeszcze dziecko jako największe zagrożenie i zło dla jego rodziców, a zwłaszcza dla matki, gdy tymczasem od wieków jego pojawienie się było pojmowane jako przejaw Bożego błogosławieństwa".

Abp Jędraszewski o "eutanazji małych dzieci"

I podziękował Bogu za to, że "w tych trudnych czasach dał nam prawdziwych herosów wiary w Boga oraz miłości do drugiego człowieka, do Ojczyzny i do Kościoła". "Do nich w pierwszym rzędzie należy Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W bieżącym 2021 roku przypadają: 120. rocznica jego urodzin i 40. rocznica jego śmierci" - napisał abp Jędraszewski.