Kraków. 19-latek zaatakował nożem mężczyznę. Za zabójstwo grozi mu dożywocie

Dawid K. usłyszał zarzut zabójstwa 24-latka. Nastolatek śmiertelnie ranił nożem młodego mężczyznę w Krakowie. 19-latek został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Twierdzi, że jedynie się bronił.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na ul. Marchołta w Krakowie. 24-latek miał głośno kłócić się ze swoją dziewczyną, kiedy podszedł do niego 19-latek z kobietą. Doszło do awantury, w której nastolatek ugodził nożem w klatkę piersiową mężczyznę. Poszkodowany zmarł, mimo godzinnej reanimacji. Napastnik był trzeźwy - pisze o szczegółach sprawy gazetakrakowska.pl.