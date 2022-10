Koszmarny pożar. Mężczyzna spłonął w fotelu

- Całe ognisko pożaru było w obrębie osoby siedzącej w fotelu. Nie było dużego pożaru, było duże zadymienie, co może wskazywać na to, że być może doszło do zaprószenia ognia i zaśnięcia. Prawdopodobnie dlatego doszło do tego pożaru - przekazał w rozmowie z gazetaolsztynska.pl starszy kapitan Grzegorz Różański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.