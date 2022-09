Kosowo. Rośnie napięcie w związku z decyzją Prisztiny

Tablice rejestracyjne to tylko drobny przejaw tych kontrowersji. Ich nowy wzór, oznaczony literami RKS, umieszczonymi na niebieskim pasku z lewej strony, wprowadził w 2012 roku nowy rząd Kosowa. Wielu mieszkańców nie wymieniło ich do tej pory i nawet nie zamierza. Symboliczna niechęć do wymiany tablic to wyraz dążeń separatystycznych.