Prezydent Serbii grozi interwencją w Kosowie

Napięcie na granicy Serbii i Kosowa

Serbski minister spraw zagranicznych Nemanja Starovic nazwał publicznie w zeszłym tygodniu premiera Kosowa "geopolitycznym sępem". Aleksandar Vučic, choć natychmiast wezwał do powściągliwości, jest krytykowany za podwójne standardy. Jego kraj ma bliskie związki gospodarcze z UE i stara się o przyjęcie do Unii, ale prezydent jest ideowo zorientowany na Wschód. Serbia potępiła rosyjską agresję na Ukrainę, ale nie przystąpiła do zachodnich sankcji.