Przerażający lot TUI. Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu i wyskoczyć

Pasażerowie byli przerażeni

Pasażerowie lecący do Manchesteru byli przerażeni zachowaniem mężczyzny, który najwyraźniej znajdował się pod wpływem alkoholu. Mniej więcej w połowie lotu postanowił on otworzyć drzwi awaryjne. Wcześniej awanturował się, a nawet klęczał na podłodze samolotu, głośno modląc się w innym języku oraz żądając, by inni modlili się razem z nim. Podczas próby otwarcia drzwi wykrzykiwał przerażające słowa: "do zobaczenie w niebie". Na widok szalonego i nieobliczalnego mężczyzny w samolocie rozpętała się panika. Przerażeni ludzie łapali swoje dzieci i w chaosie uciekali na koniec samolotu. Słychać było paniczne wołania o pomoc. Ludzie bali się, że zginą i nigdy już nie zobaczą swoich rodzin. Na szczęście awanturnika udało się obezwładnić dzięki odważnej interwencji pasażerów, w tym dwóch policjantów po służbie. Samolot TUI musiał wykonać awaryjne lądowanie w Chorwacji, skąd pijanego desperata przejęła lokalna policja.