Potrącił dwulatka i uciekł. Kierowca nie odpowie za śmierć dziecka

W lutym ubiegłego roku Obiecanowie nieopodal Makowa Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Koło godziny 18:30 23 lutego dyżurny makowskiej policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu dwuletniego dziecka, które oddaliło się z nieogrodzonej posesji. Chłopiec wymknął się z domu, korzystając z nieuwagi opiekunów . Około 70 metrów dalej biegła ruchliwa droga krajowa nr 57.

Dwuletni Oliwier został potrącony na ruchliwej trasie w pobliżu swojego domu. Kierowca, który wjechał w chłopca uciekł z miejsca zdarzenia . Obrażenia dziecka okazały się śmiertelne, a rodzice nie przestali zadawać sobie pytania, czy gdyby 65-latek udzielił pomocy, ich dziecko by przeżyło.

Mieczysław Ł. został zatrzymany po dwóch tygodniach, jednak nie przyznał się do winy. - Uderzył w tył ciała dziecka. Jechał od strony Makowa Mazowieckiego do Przasnysza. Z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że do wypadku doszło pomiędzy godziną 18:09 a 18:11 - powiedziała w rozmowie z "Faktem" prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.