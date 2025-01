Ekstremalne mrozy w USA. Ponad 120 mln Amerykanów zagrożonych

Z powodu mroźnej pogody, poniedziałkowa ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta została przeniesiona do Rotundy Kapitolu . Początkowo miała się odbyć na zewnątrz. Przewiduje się, że temperatura spadnie wtedy do minus czterech stopni, jednak odczuwalna wyniesie minus 13 stopni Celsjusza.

Spadek temperatury od minus 29 do minus 34,5 stopni Celsjusza grozi mieszkańcom Dakoty Północnej, Minnesoty, Wisconsin i Michigan. Może to prowadzić do odmrożeń w ciągu 10-20 minut na odsłoniętej skórze. Obszary od Illinois po Maine doświadczą temperatur w zakresie od minus 18 do minus 29 stopni Celsjusza.