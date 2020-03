Koronawirus we Włoszech. Nieoficjalnie: rząd planuje zamknąć Lombardię

Przez koronawirusa włoski rząd planuje zamknąć 10-milionową Lombardię i 11 innych prowincji na północy tego kraju. Takie informacje na razie nieoficjalnie podają media.

Koronawirus we Włoszech. Tragiczny bilans z piątku

We Włoszech odnotowano, że w wyniku koronawirusa tylko w piątek zmarło 49 osób. To rekordowa liczba zgonów w ciągu doby w Europie. W sobotę pojawiła się informacja, że do tej pory we Włoszech zmarły 233 osoby.