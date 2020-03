Koronawirus w Polsce. Już sześć przypadków zakażenia

- Potwierdzono kolejny, szósty przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformował w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku u kolejnego pasażera autobusu, którym jechał pacjent "zero" z Niemiec. W związku z tym mamy kolejnego pacjenta zakażonego koronawirusem z Wuhan. Pacjent czuje się dobrze - powiedział minister Szumowski.

Pacjent będzie hospistalizowany w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Oznacza to, że w tej placówce przebywają dwie osoby ze zdiagnozowanym koronawirusem. To pacjent, o którym mówił na konferencji minister zdrowia, oraz 43-letnia kobieta. Obie te osoby podróżowały autobusem z Niemiec z pacjentem "zero" z Cybinki w Lubuskiem.