Koronawirus we Włoszech. Tragiczny bilans ofiar z piątku. Do akcji wezwano emerytowanych lekarzy

Koronawirus we Włoszech powoduje śmierć kolejnych osób. Po doniesieniach o tragicznym bilansie z piątku rząd Giuseppe Contego wezwał 20 tysięcy osób z kadry medycznej do walki z groźnym wirusem. Wśród nich są emerytowani lekarze.

We Włoszech odnotowano, że w wyniku koronawirusa tylko w piątek zmarło 49 osób. To rekordowa liczba zgonów w ciągu doby w Europie. W sobotę pojawiła się informacja, że do tej pory we Włoszech zmarły 233 osoby.