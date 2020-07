Koronawirus w Polsce. Sanepid w Krakowie szuka pasażerów dwóch autobusów

Krakowski sanepid wydał komunikat dotyczący koronawirusa. Poszukiwane są osoby, które podróżowały autobusem linii 503 relacji Nowy Bieżanów Południe - Górka Narodowa Wschód o godz. 11.15 oraz pasażerów podróżujących linią 252 relacji os. Podwawelskie - Kraków Airport ok. godz. 11.40. Apel został również opublikowany na stronie "Platforma Komunikacyjna Krakowa" w mediach społecznościowych.

Koronawirus w Polsce. Krakowski sanepid poszukuje podróżnych

Policja oraz inspektorzy ruchu MPK przypominają, że w komunikacji miejskiej wciąż obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa podczas podróży. Kontrole to efekt apeli, które trafiały do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Niektórzy pasażerowie wciąż nie stosują się do rządowego rozporządzenia. Nie pomogły apele wyświetlane na monitorach w pojazdach oraz komunikaty emitowane z głośników.