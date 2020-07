Koronawirus atakuje po raz drugi? "Bez zachowania dystansu scenariusz hiszpański jest możliwy w Polsce"

O ponownym wprowadzeniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zdecydował rząd Izraela. Tam liczba nowych zakażeń wzrosła do około 1 tys. dziennie. Zamknięte zostaną m.in. bary, kluby nocne, siłownie czy baseny. O zamknięcie granic z Izraelem apelują władze palestyńskiego Zachodniego Brzegu.

Koronawirus atakuje po raz drugi? Zamknięte granice wewnętrzne

W trudnej sytuacji znalazła się Australia. Nowe ognisko koronawirusa wybuchło w Melbourne - drugim co do wielkości mieście na kontynencie, w którym mieszka 5 mln ludzi. Z powodu gwałtownego wzrostu zakażeń COVID-19, decyzją władz stanu Wiktoria, Melbourne zostanie zamknięte na sześć najbliższych tygodni.

Koronawirus ponownie przybiera na sile w krajach południowej Europy. W Hiszpanii w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła o 30 proc., a władze Galicji podjęły decyzję o obowiązkowej kwarantannie 70 tys. osób zamieszkujących nadmorską dzielnicę A Marina . Teraz zakażonych koronawirusem w Hiszpanii jest ponad 74 tys. osób, do tej porty wykryto blisko 300 tys. przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 28 tys. mieszkańców Hiszpanii.

Co czwarty przypadek wirusa na świecie wykryto w Stanach Zjednoczonych, które w czwartek przekroczyły 3 mln przypadków. Drugim krajem z największą liczbą zakażeń jest Brazylia. COVID-19 wykryto u prezydenta Jaira Bolsonaro, który wcześniej bagatelizował zagrożenie . Kwarantannie muszą poddać się dziesiątki urzędników, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Wirusolog: "Wszystko zależy od zachowań ludzi"

O to, dlaczego koronawirus znowu przybiera na sile w Izraelu czy południowych krajach Europy, Wirtualna Polska zapytała wirusologa prof. Włodzimierza Guta. Ekspert ocenił, czy jest możliwe, aby gwałtowny wzrost liczby zakażeń wystąpił też w Polsce.

- Wzrost liczby zakażeń zależy od zachowania ludzi. Jeżeli społeczeństwo zrozumie, że ograniczenia wprowadzane są dla ich bezpieczeństwa, to taki scenariusz w Polsce nie jest możliwy. Ale jeżeli Polacy uznają, że COVID-19 nie istnieje i wrócą do dawnych nawyków, to jest możliwe, że ponowna izolacja będzie konieczna - mówi prof. Włodzimierz Gut. - Wzrost zachorowań nie tylko na południu Europy, ale i na całym świecie, wynika wyłącznie z zachowań społecznych. Nie ma innej metody na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak ograniczanie dystansu. A tam, gdzie utrzymanie dystansu jest niemożliwe, tworzenie fizycznych barier - dodaje.