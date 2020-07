Koronawirus Brazylia. Prezydent Jair Bolsonaro zakażony koronawirusem. Wcześniej kpił z koronawirusa

Koronawirus Brazylia. Prezydent Jair Bolsonaro zakażony

Jair Bolsonaro wielokrotnie bagatelizował pandemię koronawirusa. Nie zezwolił na zamknięcie gospodarki kraju, gdyż uważał, że nie jest to potrzebne w walce z epidemią. Porównał ją do epidemii grypy. Jednak w ostatnich dniach Jair Bolsonaro gorzej się poczuł. U prezydenta Brazylii wykonano test na obecność koronawirusa, który dał wynik pozytywny. To oznacza, że Jair Bolsonaro jest zakażony koronawirusem.