Koronawirus w Polsce. Radykalne ograniczenia? Minister Jarosław Gowin: są niezbędne

- Oczywiście w Niemczech nie dotyczy to rodzin, nie dotyczy to też miejsc pracy. Natomiast generalnie rzecz biorąc - tak. Sądzę, że takie restrykcje potrzebne są też Polsce. Do tej pory polskie społeczeństwo podchodziło bardzo odpowiedzialnie do konieczności narzucenia sobie i swoim najbliższym ograniczeń. Wydaje się, że potrzebujemy okresu większej cierpliwości i większych wyrzeczeń - mówił Gowin.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie

Pytany o wybory prezydenckie powiedział, że jest za wcześnie, by przesądzać, czy odbędą się 10 maja. Jest za tym, by z decyzją poczekać tak długo, jak to tylko możliwe. - Jeżeli da się wtedy zorganizować wybory, to trzeba to zrobić. Raz - dlatego, że są takie wymogi konstytucji, dwa - dlatego, że czas walki z koronawirusem będzie trwał wiele, wiele miesięcy, o ile nie lat. Trzeba mieć te zasadnicze, polityczne rozstrzygnięcia za sobą - tłumaczył minister.