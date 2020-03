Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach

Koronawirus. Polska. Co z wyborami? Aleksander Kwaśniewski ma jasne zdanie

W piątek posłowie zebrali się w Sejmie, by obradować nad projektem pakietu ustaw, czyli tzw. tarczy antykryzysowej, która ma pomóc Polakom w walce ze skutkami koronawirusa w Polsce. - Przyjmijmy te rozwiązania, bo one są potrzebne - apelowała z mównicy sejmowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przyznała, że nawet jeśli tarcza nie jest przykładem doskonałej ustawy, to jest to dokument dobry, który pomoże uratować miejsca pracy.