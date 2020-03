Koronawirus w Polsce. Sejm obraduje nad "tarczą antykryzysową"

W piątek w Sejmie odbywa się posiedzenie, na którym posłowie i posłanki zagłosują nad projektem pakietu ustaw, czyli tzw. "tarczy antykryzysowej", która ma pomóc Polakom w walce z koronawirusem.

Obrady rozpoczęły się chwilę po godzinie 12. Na początku sprawdzono quorum. Jak informował marszałek Elżbieta Witek, w głosowaniu wzięło udział 322 z 460 posłów.

Początkowo na stronie Sejmu widniała lista posłów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. Ta szybko jednak znikła o czym poinformowała dziennikarka Dominika Długosz na Twitterze. Możliwość przyczyną, z powodu której nie wzięli oni udziału w głosowaniu, mogą być wcześniejsze problemy, które zgłaszane były w trakcie głosowania próbnego.

Główną przyczyną było przeciążenie systemu i błędne kody do logowania, o czym informowaliśmy wcześniej. To pierwsze zdalne głosowanie Izby w historii polskiego parlamentaryzmu.

Najnowsze informacje i relację z obrad Sejmu ws. "tarczy antykryzysowej" znajdziecie poniżej.

Po wystąpieniu wiceministra zdrowia nadszedł czas na wystąpienia przedstawicieli klubów i kół poselskich. Z ramienia PiS wystąpił poseł Łukasz Schreiber.

Ze strony PO przemawiał Borys Budka, Izabela Leszczyna i Małgorzata Kidawa-Błońska. Głos zabrał również Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Z ramienia PSL swoje wystąpienia mieli Władysław Kosiniak-Kamysz i Stanisław Tyszka.

Po klubach poselskich przyszedł czas na wystąpienia przedstawicieli kół poselskich. Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

To co wybrzmiewa w wystąpieniach polityków opozycji, to brak szczegółowych działań z zapisie projektu ustawy. Kosiniak-Kamysz i Kidawa-Błońska wzywali premiera i rząd o przyjęcie poprawek do ustawy, które opracowali ich specjaliści.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował także do Mateusza Morawieckiego o przedstawienie szczegółowego raportu w ciągu 14 dni, od dnia wprowadzenia "tarczy antykryzysowej" w życie.

Koronawirus w Polsce. Janusz Cieszyński: "Dziękuję młodym lekarzom"

Głos zabrał też wiceminister zdrowia Janusz Cieszyńskich, który dodał kilka informacji związanych z działaniami, mającymi za cel zatrzymanie rozprzestrzeniania koronawiusa.

Jedną ze zmian jest zawieszeni egzaminów lekarskich. Dodatkowo, do pracy włączeni mogą być lekarze stażyści oraz osoby, które wracają do pracy po dłużej przerwie w wykonywaniu zawodu. - Ograniczamy też przemieszczanie się pracowników ochrony zdrowia. W innych krajach to przemieszczanie doprowadziło do zwiększonej liczby przypadków zakażeń. Chcemy tego uniknąć - podkreślił Cieszyński.

Wiceminister wspomniał też o autopoprawce, która dotyczy powoływania lekarzy do pracy przez wojewodów. Pisaliśmy o tym w czwartek.

Koronawirus w Polsce. Jadwiga Emilewicz o "tarczy antykryzysowej"

Po premierze głos zabrała minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz. Na wstępie podkreśliła ona, że rząd będzie w stanie reagować elastycznie, nawet w przypadku, gdyby walka z koronawirusem przedłużyła się o kilka miesięcy.

Emilewicz powiedziała, że w związku z "tarczą antykryzysową" powołany zostanie specjalny fundusz COVID-19. Tam trafią środki, którymi dysponował będzie premier.

Kwota 220 miliardów złotych trafi w głównej mierze do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Pomoc od rządu to nie tylko pieniądze, ale też zwolnienie z niektórych opłat. Małe przedsiębiorstwa nie będą musiały płacić składek ZUS. W celu uniknięcia wzrostu skali bezrobocia, pracodawcy będą mogli część pracowników odesłać na tzw. "postojowe", z kolei innym obniżyć pensję, jednocześnie dalej zapewniając im zatrudnienie.

- Niecierpliwiliście się Państwo, że dostarczyliśmy Wam tę ustawę tak późno. Przypominam jednak, że mimo ogromu prac na projektem, spotykaliśmy się z Państwem i przedstawialiśmy efekty naszych prac. Mam nadzieję, że z tego kryzysu wyjdziemy wzmocnieni - zwróciła się do opozycji Emilewicz.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "W Europie istne pandemonium"

Jako pierwszy głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. - To co stało się teraz, to co stało się na naszych oczach, to największe wyzwanie w ciągu ostatnich dziesięcioleci - podkreślił.

Premier mówił o spływających do Polski prognozach. Wspomniał też o rosnącej skali bezrobocia i wyzwaniach, które czekają wszystkie państwa w celu odratowania gospodarki. - Dane, które spływają z Europy Zachodniej wskazują, że nasze działania są dobre. Często wyprzedzające inne kraje - zaznaczył Morawiecki i dodał, że "tarcza antykryzysowa" jest dobrem narodowym i wymagane jest jak najszybsze jej przyjęcie.

Wśród wymienianych przez premiera skutków kryzysu, znalazły się m.in. spadki notowań na giełdzie rzędu 30 proc. Problemem są też ujemne prognozy dla państw UE, w tym Włoch, które są ważnymi partnerami gospodarczymi Polski. "Epidemia koronawirusa doprowadziła w Europie do prawdziwego pandemonium" - mówił stanowczo Morawiecki.

Premier zaznaczył, że działania rządu mają na celu spowolnienie skutków epidemii. Chodzi m.in. o miejsca w szpitalach i skuteczną pracę lekarzy. Rząd chce uniknąć także zwolnień pracowników, a także upadku przedsiębiorstw. "Chcę jednocześnie podziękować Polakom za stosowanie się do obostrzeń. To bardzo ważne" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie padła deklaracja dotycząca programów socjalnych takich jak 500+ czy 13. emerytura dla seniorów. Jak tłumaczył premier Morawiecki, programy te nie zostaną w żaden sposób okrojone.

- Apeluję o pomoc i solidarność. Gdy ta epidemia się skończy, handel będzie się odradzał. Wszystko znów ruszy. Rośnie świadomość w UE, że konieczna będzie współpraca i mobilizacja w odtwarzaniu produkcji świata - dodał premier, zaznaczył jednak, że do tej pory z UE nie przyszła żadna pomoc finansowa.

Drugi apel został skierowany do opozycji. Premier powiedział, że jest gotowy na dalsze dyskusje. Dodał też, że tych spotkań w ostatnim czasie też już kilka odbył. Podkreślił stanowczo, że Polska musi reagować na rynki i chce czerpać wzorce z państw, które powoli zwalczają efekty wywołane epidemią. - Polacy oczekują od nas zapewnienie spokoju i my im ten spokój musimy zapewnić. Dlatego apeluję by działać wspólnie. Musimy działać razem. Każdy dzień zwłoki oznacza dziesiątki tysięcy bezrobotnych - dodał.