Specjalne procedury podczas pogrzebów. Prawie wszystkie polskie ofiary skremowano

Prawie wszystkie ofiary koronawirusa w Polsce zostały skremowane przed pochówkiem. Poinformował WP Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Zakłady pogrzebowe wdrażają specjalne procedury postępowania podczas pogrzebów.

- Prawie wszystkie ofiary koronawirusa zostały skremowane, odbyły się pochówki urnowe - powiedział WP Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

- Taką procedurę przyjęto we Włoszech. Zarówno my, jak i eksperci, rekomendujemy taką właśnie formę pochówku. SARS-CoV-2 jest nowym wirusem i możliwe, że nie znamy do końca jego możliwości zakażania ze szczątków ludzkich. Tradycyjny pochówek, a już szczególnie w grobie ziemnym, mógłby nieść ze sobą ryzyko - dodaje Czyżak.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce stwierdzono 1244 zakażenia koronawirusem, z tego 16 osób zmarło.

Pogrzeb w czasach epidemii koronawirusa

Branża pogrzebowa wdrożyła już nowe procedury na czas epidemii, jak odkażanie karawanów, zamknięcie trumien zaraz po złożeniu w nich ciał. Do minimum ograniczono czynności związane przygotowaniem ciał do pochówku. Takie zalecenia przedstawił w piśmie do branży Główny Inspektor Sanitarny.

- Mamy ogromny problem z dostępem do środków odkażających oraz maseczek, kombinezonów i innych środków ochrony. Zakłady pogrzebowe kupują je we własnym zakresie. Dostępność tych środków na rynku jest bardzo ograniczona. Poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o dopisanie zakładów pogrzebowych do listy instytucji, które mogłyby otrzymywać je na zasadach priorytetowych, z rezerw państwowych - mówi dalej Robert Czyżak.

Zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach pojawił się problem z odbieraniem ciał osób, które zmarły we własnych domach. - Rosną obawy pracowników, ponieważ my nie mamy dostępu do informacji, czy w mieszkaniu, do którego wchodzimy, znajdowały osoby np. skierowane do kwarantanny domowej. Sanepid zazwyczaj nie chce udzielać informacji, powołując się na ochronę danych osobowych. Na wszelki wypadek i tak stosujemy środki ochrony - dodaje.

Koronawirus. 60 zakażeń podczas pogrzebów w Hiszpanii

Podkreśla, że rodziny zmarłych dostosowały się do ograniczenia obecności na pogrzebie jedynie 5 osób. Ceremonie pogrzebowe odbywają się tylko na cmentarzach.

Dodajmy, że środki ostrożności w branży pogrzebowej wcale nie są na wyrost. Na początku epidemii koronawirusa w Hiszpanii dwa ogniska zakażeń były związane z pogrzebami w prowincjach Alava i La Rioja. Od uczestników ceremonii przybyłych z Włoch, zależeniu uległo wówczas 60 osób.

