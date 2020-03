Koronawirus w Polsce. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia w komunikacie poinformowało o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Bez zmian pozostawała liczba ofiar śmiertelnych. Mimo to resort dodał: "Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci". Jest aktualizacja.